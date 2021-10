myTF1 Max lancé en bêta : un abonnement contre la publicité sur le replay

Le groupe audiovisuel précise bien qu'il ne s'agit que d'un test, voulant sans doute avancer à pas feutré sur un sujet si sensible vis-à-vis de son modèle économique, qui repose principalement sur la publicité et la collecte de données (en ligne ou via la TV segmentée).

Proposé à 3,99 euros par mois (1 euro de remise le premier mois), ce service donne accès « sur ordinateur, mobile et tablette, au direct des chaînes du Groupe TF1 et à des milliers d’heures de programmes en replay en qualité supérieure (HD) pour un meilleur confort de visionnage [...] il bénéficiera également des replays sans interruption publicitaire ».

Il s'agit donc, à la manière d'un YouTube Premium, de proposer une alternative à ceux qui préfèrent pour le moment tout bloquer, et pourquoi pas de proposer à des tiers comme Canal+ d'intégrer cette option dans l'abonnement de leurs clients.

TF1 précise néanmoins que ce nouveau service en version bêta « vient en complément du service actuel MYTF1, qui restera bien entendu disponible gratuitement et continuera de proposer des programmes en replay ainsi que les chaînes en direct et l’offre AVOD [Advertising VOD, nldr] ». L'honneur est sauf.