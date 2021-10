Instagram et les adolescents : dans la tourmente, Facebook fait de (molles) annonces

Le réseau social est au cœur d’une tempête médiatique ces derniers temps, notamment accusé d’être conscient de « causer du mal aux adolescentes ».

Nick Clegg, responsable des affaires internationales et de la communication chez Facebook, a fait deux annonces, comme le rapporte Reuters. « Nous allons introduire quelque chose qui, je pense, fera une différence considérable : quand nos systèmes détectent que l'adolescent regarde le même contenu encore et encore et que c'est un contenu qui peut ne pas être propice à son bien-être, nous l'inciterons à regarder d’autres choses ».

La seconde est l’introduction d’une fonction « faites une pause ». Comme son nom l’indique, elle « incite les adolescents à simplement faire une pause dans leur utilisation d'Instagram ».

« Je suis juste fatigué d'entendre ce "faites-nous confiance". Il est temps de protéger ces parents qui ont eu du mal avec leurs enfants qui deviennent accros à la plateforme », explique la sénatrice Amy Klobuchar.

Ce problème ne touche d’ailleurs pas qu’Instagram. D’autres réseaux sociaux, comme TikTok, ont les mêmes travers.