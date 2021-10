La Dinum vise la parité en 2022

Acteurs Publics a repéré dans les documents annexes au budget 2022 que les femmes devront représenter 50 % des « profils atypiques » recrutés l'an prochain par la direction interministérielle du numérique (Dinum), notamment via son programme des « Entrepreneurs d’intérêt général ».

Une partie des budgets accordés à la Dinum dans le cadre de ce programme servent en effet à « développer des méthodes de recrutement innovantes pour résoudre des défis publics », explique AP.

Cet objectif se matérialise principalement par le programme « Entrepreneurs d’intérêt général » (EIG), lancé en 2017 pour faire bénéficier les administrations de certaines expertises du numérique dont elles ne disposent pas ou peu, le temps d’un projet numérique de dix mois.

La plus grande place occupée par les femmes serait le résultat d’une « politique volontariste pour attirer un maximum d’entrepreneures : mobilisation de réseaux dédiés à la promotion de la diversité hommes-femmes (Ladies4Code, Women in Data Science, Women who Code, Data Women, R Ladies…), discours inclusif lors des événements de présentation du programme, mise en avant d’entrepreneures lors des actions de communication », précise le bleu budgétaire annexé au projet de loi de finances (PLF).