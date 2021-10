La Commission européenne ouvrirait les hostilités contre Apple sur le NFC

Il y a un peu plus d’un an, la Commission européenne ouvrait des enquêtes formelles pour pratiques anticoncurrentielles sur l’App Store, Apple Pay et l’accès au NFC pour les solutions de paiement en ligne.

Selon Reuters, la Commission passera à la charge avec une accusation contre Apple pour pratiques anticoncurrentielles sur la gestion du NFC. Cela pourrait conduire à une lourde amende et éventuellement une ouverture obligatoire du système de paiement, précisent nos confrères.

Les deux protagonistes n’ont pas souhaité faire de commentaires pour le moment. Les griefs pourraient officiellement être envoyés l‘année prochaine à Apple.