Le Premier ministre de Dubaï a espionné son ex-femme et ses avocats grâce à Pegasus

Le Premier ministre des Émirats arabes unis a piraté le téléphone de son ex-femme, la princesse Haya, demi-sœur du roi Abdallah II de Jordanie, et cinq de ses associés à l'aide du logiciel espion NSO Pegasus, révèle The Guardian.

Cet espionnage a eu lieu alors qu'une procédure judiciaire concernant le bien-être de leurs deux enfants les opposait à Londres, où ils avaient trouvé refuge avec leur mère en 2019.

Le piratage avait été découvert par William Marczak, un expert de l'utilisation des logiciels de surveillance des téléphones portables par les États-nations, qui surveille l'utilisation du logiciel espion Pegasus de NSO dans le monde depuis des années avec son ONG Citizen Lab.

Il avait d'abord identifié l'avocate de la princesse avant que Cherie Blair, une avocate à succès et épouse de l'ancien Premier ministre Tony Blair, mais également conseillère de NSO Group, n'alerte la princesse.

« Vers minuit, heure israélienne », Cherie Blair avait en effet reçu un coup de fil d'un « membre senior de l'équipe de direction de NSO Group » l'informant que la princesse et ses avocats pourraient avoir été ciblés par Pegasus et lui demandant de les en informer.

D'après Marczak, NSO aurait dans la foulée mis fin à son contrat avec les Émirats. Selon Ron Deibert, le directeur du Citizen Lab, il s'agirait des premiers cas identifiés d'utilisation de Pegasus ciblant des citoyens britanniques au Royaume-Uni.

The Guardian raconte par ailleurs que des agents travaillant pour le compte du cheikh avaient également tenté d'acheter un domaine de 30 millions de livres sterling à côté de la maison de Haya. En réponse, le juge a créé une zone d'exclusion de 100 mètres autour de sa propriété et une zone d'exclusion aérienne de 1 000 pieds au-dessus pour la protéger du cheikh et de ses agents.