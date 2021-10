Un portail unique pour les appels à projets scientifiques

Le but est de « faciliter l’accès aux appels à projets et aux financements associés de la recherche » de plusieurs organismes, dont l’ADEME, l’ANR, l’Inserm, l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, l’Anses et l’INCa.

Pour l’ouverture du site appelsprojetsrecherche.fr, 30 appels sont déjà consultables. Il « sera progressivement enrichi de nouvelles fonctionnalités et rejoint par de nouveaux partenaires afin de simplifier encore davantage les démarches pour les porteurs de projets et les bénéficiaires », explique l’Inserm.