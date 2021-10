Cloud : France et Europe en quête d’autonomie

« Les services de l’État et les organismes placés sous sa tutelle doivent dorénavant utiliser le cloud comme modalité d’hébergement par défaut pour leurs projets informatiques, en s’appuyant sur les capacités d’hébergement internes mutualisées de l’État ou sur des fournisseurs privés de confiance ». Voilà les précisions apportées sur la stratégie cloud de l’État.

Données sensibles, données à caractère personnel des citoyens français, données économiques relatives aux entreprises françaises ou d’applications métiers relatives aux agents publics de l’État… Dès que ces informations sont traitées, les fournisseurs privés « doivent impérativement faire l’objet d’une qualification de sécurité effectuée par l’ANSSI et être à l’abri des règlementations extra-européennes non conformes au droit européen ou au droit national ».

La doctrine dévoilée en juillet dernier, précisée hier, « n’exclut le recours à aucune offre ou prestataire de services numérique en particulier, et ce dans le strict respect des règles relatives à la commande publique ». Elle demande cependant à l'État de « veiller scrupuleusement à la protection de ses données et de celles de nos concitoyens, et notamment à leur hébergement sur le territoire de l'Union européenne, conformément au droit de l'Union ».

L’application de ces règles ne sera cependant pas immédiate. « Les projets déjà contractualisés au moment de sa parution bénéficient d’une dérogation temporaire, le temps de la mise en conformité ». Par contre, « aucun nouveau projet ne sera en revanche engagé avec le fournisseur d’une offre non conforme », prévient la direction interministérielle du numérique (DINUM).

Au même moment, à Ljubljana, Cédric O « a lancé officiellement le processus de rapprochement industriel dans le projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) sur les technologies Cloud ».

80 projets, 200 entreprises issues de douze États membres de l'UE, avec un objectif commun : renforcer « l’autonomie stratégique européenne dans le numérique en développant des solutions cloud les plus avancées qui garantissent une faible latence, le contrôle sur les données, la sécurité et l'efficacité énergétique ».