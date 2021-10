Intel et Samsung préparent leurs évènements autour de l'IA

La fin d'année va être chargée dans le domaine de la recherche et des nouvelles solutions techniques devant permettre d'aller plus loin en intelligence artificielle.

Intel vient en effet d'annoncer qu'il organisera son AI Global Impact Festival du 15 au 30 octobre, avec des conférences et des événements dans plus de 20 pays. Pat Gelsinger et ses équipes doivent pour rappel parler du futur de l'entreprise de manière plus générale à l'occasion de l'Intel On les 27 et 28 octobre.

De son côté, Samsung organisera des conférences sur les thèmes « AI Research for Tomorrow » et « AI in a Human World » les 1er et 2 novembre depuis sa chaîne YouTube. Le Coréen doit également s'adresser à son écosystème à la fin du mois à l'occasion de la Samsung Developer Conference 2021 qui se tiendra le 26 octobre.