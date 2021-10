Worldline s’associe au GIE SESAM-Vitale pour la sécurisation de la carte Vitale dématérialisée sur smartphone

La nouvelle application carte Vitale (apCV) « offrira à tous les assurés la possibilité de s’identifier en ligne ainsi que des solutions d'authentification. Ils pourront accéder aux mêmes services qu'avec la carte Vitale physique, ainsi qu’à de nouvelles fonctionnalités en ligne », précise le communiqué de presse.

« Grâce à l'application apCV installée sur mobile, chaque citoyen pourra bientôt utiliser son téléphone comme un vrai lien constitutif de son parcours de soins et, plus généralement, pour accéder aux services numériques en ligne. La souplesse opérationnelle offerte par le téléphone mobile s'accompagnera des moyens de renforcer la protection des informations très sensibles qu'il contient, ainsi que celui des accès aux services proposés ».

La phase de recherche et de développement a débuté à la mi-février et se poursuivra jusqu'à fin 2021. Objectif : sécuriser la nouvelle appli Carte Vitale « et ses échanges associés aussi bien pour une utilisation locale par un professionnel de santé, ou à distance pour l'accès aux services administratifs de l'État via une identité numérique ».