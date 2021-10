Raspberrypi.com est en ligne

Fin septembre, on apprenait que la fondation avait levé 45 millions de dollars pour financer ses prochains projets, alors que l'année passée a été marquée par un Raspberry Pi 4 en demi-teinte et le lancement d'un premier micro-contrôleur.

Hier, un nouveau site a été lancé, en « .com ». Il est consacré aux activités commerciales autour du Raspberry Pi : sa boutique, les caractéristiques des produits, leurs possibles intégrations et l'activité de presse (via les magazines notamment).

Il semble aussi avoir récupéré tout ce qui touche à la couche logicielle, de Raspberry Pi OS à Imager, ainsi que le forum communautaire. Le site en « .org » sera pour sa part consacré à l'activité de la fondation et à l'éducation.

Il y aura sans doute un moment de flottement pour bien distinguer ce qui doit aller sur tel ou tel domaine, mais les activités sont désormais segmentées selon les publics visés.