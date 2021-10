Qobuz rachète e-onkyo et se lance au Japon

« L'acquisition de e-onkyo music, plateforme de vente de musique en téléchargement haute résolution, représente une nouvelle avancée stratégique majeure pour Qobuz qui entend ainsi poursuivre son expansion internationale », explique Xandrie, la maison mère de Qobuz.

Le fabricant Onkyo, qui détenait e-onkyo, « a procédé au transfert des actifs relatifs à son activité e-onkyo music vers la nouvelle société Xandrie Japan Co Ltd. La société Xandrie SA détient 85,1 % des parts sociales de Xandrie Japan Co Ltd et Onkyo 14.9 % ».

En plus de s'ouvrir à de nouveaux horizons, ce rachat permet à Qobuz de récupérer de nouveaux contenus et d'aller vers d'autres genres musicaux. Il est par exemple question de J-Pop.