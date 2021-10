Amazon condamne le tarif minimal pour la livraison des livres achetés en ligne

Cet après-midi, les députés débutent l’examen en première lecture de la proposition de loi sur l’économie du livre. Son article phare permettra au ministère de la Culture et Bercy de prendre un arrêté pour imposer un prix minimal pour la livraison des livres achetés en ligne. L’idée ? Tenter de revoir l’équilibre des forces entre les petites librairies et les géants du commerce en ligne, Amazon en tête.

Sans surprise, les dents grincent déjà chez ce dernier. « Si une telle mesure était adoptée, elle pénaliserait la diffusion des livres sur notre territoire et la lecture en général » estime Frédéric Duval. Pour le directeur général d’Amazon France, en effet, « nous n’aurions pas d’autre choix que d’ajouter ces frais d’expédition au prix unique du livre, fixé par la loi. Les citadins pourront certes y échapper en achetant leur ouvrage en librairie, mais pour les autres, la facture sera élevée ».

Il prend cet exemple : « pour un livre de poche vendu 6,50€, le tarif "lettre verte", c’est-à-dire le tarif postal le moins onéreux, est de 3,94€, ce qui représente un surcoût de 61%, soit plus de 250 millions d’euros par an de perte de pouvoir d’achat pour des millions de lecteurs Français ».

Si on ne connaît pas encore le tarif qui serait fixé par les deux ministères en cas d’adoption de la loi, il considère, armé d’une étude IFOP, que « plus de la moitié des livres achetés sur Amazon le sont par des habitants de communes de moins de 10 000 habitants, et plus du quart par des habitants de communes de moins de 2 000 habitants ».

En somme, la proposition de loi risque d’offrir une funeste alternative aux non-citadins : « lire moins (…) ou bien subir une perte de pouvoir d’achat substantielle ».

L’antenne française du géant du Web s’interroge : « à l’heure où l’inflation fait un retour remarqué et où les pouvoirs publics appellent à tout faire pour l’enrayer, avons-nous besoin d’une loi qui renchérisse le coût des livres et pénalise les habitants des petites villes et des zones rurales ? »