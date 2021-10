Le métro moscovite inaugure un second système de reconnaissance faciale

La municipalité de Moscou va inaugurer, le 15 octobre, un nouveau service de paiement du métro par reconnaissance faciale, rapporte Acteurs Publics. La mairie de Moscou se prépare aussi à y déployer un autre système de reconnaissance faciale pour « détecter les mouvements de foule, le vagabondage et les tentatives de fraude ».

Les passagers n’auront qu’à mettre leurs informations, photo et données bancaires dans une application, intitulée « Face Pay », mise en place par le ministère des Transports. Le nouveau mode de paiement – présenté comme "trois fois plus rapide” que les méthodes traditionnelles, qui restent possibles – fonctionnera même avec les masques, encore obligatoires dans les transports.

La mairie compte également acquérir un peu plus de 300 caméras-espions qui seront dissimulées dans les écrans d’affichage (publicité, trafic) du métro. Celui-ci, fort de 241 stations, est l'un des plus anciens et des plus fréquentés dans le monde, avec environ 7 millions de voyageurs par jour.

Ces caméras s’ajouteront aux milliers d'autres déjà en service dans le métro et les autres moyens de transport en commun moscovites. En plus de surveiller le trafic, elles sont utilisées, d’après les autorités, « pour traquer les délinquants ». La Russie possède l’un des plus grands dispositifs de surveillance faciale dans le monde, souligne Acteurs Publics, fort d'environ 160 000 caméras, largement utilisées pendant la pandémie de Covid-19 pour vérifier le respect de la quarantaine par les malades.

En juin 2020, le gouvernement a en outre annoncé l’installation de caméras de surveillance dans 43 000 établissements scolaires, dans le cadre d’un projet baptisé... « Orwell », conclut AP.