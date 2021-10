Déjà disponible sur les box sous Android ou via l'Apple TV, le service de SVOD est proposé via une application spécifique de ce boîtier « maison » et le Canal 132.

Le FAI prévient néanmoins que, pour l'abonnement, il faudra passer par l'interface en ligne. Pour le lancement, six mois sont offerts à ceux n'étant pas déjà abonnés, sous réserve d'une activation avant le 30 novembre. Passé cette période, Disney+ coûtera 8,99 euros par mois.