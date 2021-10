Apple commémore les 10 ans de la mort de Steve Jobs

C'est le 5 octobre 2011 que l'emblématique patron de la société est décédé des suites de son cancer, à l'âge de 56 ans. Tim Cook venait de reprendre le flambeau et assure depuis le rôle de PDG.

Depuis hier, le site de l'entreprise diffuse une lettre de la famille de Steve Jobs et une vidéo contenant des morceaux de discours de ce dernier, notamment sur le fait que « tout ce qui vous entoure a été construit par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous » et la manière dont chacun peut à son tour créer des choses qui serviront à d'autres.

On retrouve également les grands moments de l'entrepreneur lors de son retour à la tête d'Apple, au lancement de l'iMac, l'iPod ou de l'iPhone, la différence tant vantée pour les produits de la firme, le besoin de les penser pour leur inclusion au quotidien et pas seulement la productivité.