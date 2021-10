Ce nouvel abonnement « regroupe plus de 1600 films et séries à la demande, issus de 14 chaînes et services SVoD » annonce l'entreprise, dont Starzplay, FolmoTV, les 6 chaînes Ciné+ de Canal+, Paramount Channel (Décalé), Drive-in Movie Channel, RTL9, Action et PlayboyTV. Il intègre également l'enregistrement dans le cloud et l'accès sur 4 écrans.

Molotov Grand Cinéma rejoint les offres Molotov Plus, Molotov Extended et Molotov Kids & Teens.