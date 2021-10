Des données sensibles du Parti républicain du Texas ont été dévoilées

Comme le rappelle Daily Dot, la société Epik (connue pour héberger des contenus d’extrême droite) a été piratée il y a un peu moins d’un mois. Au cours des dernières semaines, des données sensibles ont été mises en ligne, notamment du Parti républicain du Texas et de Texas Right to Life, comme l’avait alors indiqué Steven Monacelli

Selon ce dernier, une autre fournée vient d’arriver : « Il semble que ce soit une sauvegarde du serveur Texas GOP, avec des documents sensibles, une base de données, etc. ».

Dans un communiqué, le Partie confirme à Mikael Thalen de Daily Dot que les informations publiées ont été dérobées durant l’attaque d’Epik mi-septembre.