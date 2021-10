OVHcloud sur Euronext Paris : l'AMF donne son feu vert, le prix sera fixé le 14 octobre

L'hébergeur espère une introduction entre 18,5 euros et 20 euros par action, indique-t-il dans un communiqué. Il confirme que tout est désormais en place pour que la procédure arrive à son terme dans le courant du mois.

Plus concrètement il est question de « l'émission de nouvelles actions ordinaires (les «Actions Nouvelles » ) par OVHcloud pour un montant d’environ 350 millions d'euros (correspondant à un maximum de 18 918 919 nouvelles actions, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative) et la cession d'au plus 2 702 702 actions existantes (les «Actions Cédées Initiales »), sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative (soit environ 50 millions d'euros) par KKR, TowerBrook Capital Partners, des membres de la famille Klaba et certains dirigeants, salariés et anciens salariés de la Société (les « Actionnaires Cédants »)».

Cette offre au public en France est « réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, destinée aux personnes physiques (« l'OPO ») ; et un placement privé international (« le Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'étranger, y compris aux États-Unis d'Amérique auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A du U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), et hors des Etats-Unis d'Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act ».

La clôture de l'OPO est prévue « le 13 octobre 2021 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres passés au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres passés par internet. La clôture du Placement Global est prévue le 14 octobre 2021 à 12 heures (heure de Paris) ».

Il existe également une option de surallocation. Il s'agit de la vente d'actions existantes supplémentaires par KKR et TowerBrook Capital Partners « représentant un maximum de 15 % du nombre total des Actions Nouvelles et des Actions Cédées Initiales (les « Actions Cédées Supplémentaires »), correspondant à un maximum de 3 243 244 actions existantes supplémentaires, sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative ».

Le communiqué précise qu'elle « couvrira toutes potentielles surallocations à venir et facilitera toutes opérations de stabilisation, destinées à stabiliser ou à soutenir le prix des actions sur le marché. Elle peut être exercée une fois uniquement et à tout moment, intégralement ou partiellement, durant les 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l’Offre soit, selon le calendrier indicatif, du 14 octobre 2021 au 13 novembre 2021 (inclus) ».

Enfin, il est précisé que « OVHcloud, KKR et TowerBrook Capital Partners prennent un engagement de conservation d’une durée de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Les membres de la famille Klaba et certains dirigeants et salariés de la Société prennent un engagement de conservation d’une durée de 360 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines exceptions usuelles ».