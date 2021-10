La Grande-Bretagne va investir plus de 5 milliards d'euros pour des cyberattaques offensives

Dans une interview au Telegraph, Ben Wallace, secrétaire à la défense britannique, explique que la Grande-Bretagne va mener des cyberattaques « offensives » en réponse à des agressions ou à des campagnes de désinformation similaires menées par des « États hostiles » tels que la Russie.

M. Wallace a déclaré que l'agence, qui devrait employer des milliers de hackers et d'analystes d'ici 2030, « mettrait la Grande-Bretagne en tête » des pays capables de mener des cyberattaques.

L'agence, qui sera dirigée conjointement par le ministère de la Défense et le GCHQ (la NSA britannique), développera la capacité d'attaquer les infrastructures nationales critiques, telles que les centrales électriques, dans les « États hostiles » qui mènent des assauts similaires contre la Grande-Bretagne.

« C'est un nouveau front, un nouveau domaine de bataille. Et c'est ce que nous devons être capables de faire ici. Le cyber offensif peut faire diverses choses, notamment s'attaquer aux pédophiles et à leurs réseaux, s'attaquer au terrorisme et à leurs réseaux, et évidemment s'attaquer aux États hostiles, si nous choisissons de le faire là où ils utilisent leurs capacités ».

M. Wallace a déclaré que la Grande-Bretagne était déjà un « leader » dans la défense des cyberattaques, grâce au Centre national de cybersécurité du GCHQ, mais a ajouté : « Nous devons répondre à la fois à l'escalade et à la dissuasion. Nous allons donc investir dans toutes nos capacités ».

Le gouvernement a prévu d'investir 5 milliards de livres sterling (soit 5,17 milliards d'euros) dans ce futur centre de guerre numérique.