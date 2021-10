La police municipale d'Orléans va tester des détecteurs de sons anormaux

Afin d'améliorer l'efficacité de son système de vidéosurveillance, la ville d'Orléans va « mener une expérimentation avec la start-up orléanaise Sensivic : coupler certaines caméras avec des détecteurs de sons qui alerteraient la police municipale sur des bruits suspects, tout en respectant la vie privée », précise France Bleu.

« Il est interdit d'enregistrer des conversations dans la rue », explique notre confrère, ce pourquoi les 220 caméras de la ville restent sourdes. La start-up orléanaise Sensivic n'en a pas moins conçu un logiciel basé sur des détecteurs de sons et capable de définir le paysage sonore habituel d’une ville, mais également d'identifier les bruits suspects, sans pour autant transmettre le son en question.

« L'idée, c'est que si un son anormal est détecté, comme un coup de feu, un bris de glace, un cri de détresse, immédiatement une alerte avertirait l'agent qui surveille les écrans au centre de sécurité orléanais (CSO) ; celui-ci pourrait aussitôt regarder et identifier le lieu où cela s'est passé, et donc envoyer une équipe », explique Florent Montillot, l’adjoint au maire d’Orléans chargé de la sécurité.

« Reste à savoir si le système est fiable et qu'il n'engendre pas de fausses alertes... » conclut France Bleu, qui relève en outre que l'expérimentation « sera prise en charge financièrement par Sensivic », que « seules 3 ou 4 caméras de la ville vont être couplées à ce système de détecteurs de sons », mais également qu'« on ne sait pas encore combien de temps il faudra pour valider ou non cette expérimentation ».