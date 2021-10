Android 12 AOSP est disponible, la mise à jour pour les Pixel dans les « prochaines semaines »

Alors que Microsoft a mis en ligne Windows 11, Google publie le code source d’Android Open Source Project en version 12.

L’éditeur en profite pour annoncer que les Pixel recevront la mise à jour prochainement, suivi par des Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi avant la fin de l’année.

Google indique que plus de 225 000 testeurs se sont essayés à la version bêta, avec plus de 50 000 rapports liés aux problèmes rencontrés. De plus amples informations sur Android 12 seront données les 27 et 28 octobre, durant l’Android Dev Summit.