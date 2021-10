Orange Bank a parlé « cash »… ou pas

L'important dans une opération de communication sociale c'est qu'elle soit sincère. Un principe simple à comprendre, mais à côté desquels semblent être passés les décideurs du groupe qui ont organisé l'intervention de Stéphane Richard et Paul de Leusse qui tentent de montrer une attitude positive autour de leur activité bancaire.

Malheureusement, sur le hashtag #ParlonsCash on pouvait surtout lire des clients mécontents et peu d'interventions exploitables. On a donc eu droit à une dizaine de questions faussement impertinentes permettant au duo du jour de déplier un discours similaire à celui que l'on a pu lire dans le communiqué de presse précédant l'intervention.

Et la personne qui voulait savoir si un compte joint était prévu ? Elle a eu droit au bot du support. Elle sera néanmoins ravie d'apprendre qu'Orange Bank propose un chéquier (puisqu'elle a repris l'activité bancaire de Groupama Bank) et qu'une v2 du pack Premium arrive.

Les deux grands patrons semblaient néanmoins satisfaits de leur bilan, vantant les innovations du groupe comme le transfert d'argent par SMS (mais pas encore le virement instantané qui existe pourtant depuis 2019), son offre de crédit et la stratégie croisée avec l'activité d'opérateur, permettant d'attirer des clients à coup de remises et de cashback.

Espérons que l'initiative #ParlonsCash a droit à un peu plus de naturel et moins de creux lorsqu'elle est organisée pour des échanges internes au groupe.