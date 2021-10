Office 2021 : la licence perpétuelle disponible demain à partir de 149,99 dollars

Comme prévu, la nouvelle mouture de la suite bureautique sera commercialisée demain, en même temps que Windows 11.

On connaissait la date, mais pas les tarifs. Ils ont été officialisés par Microsoft : 149,99 dollars pour la mouture Famille et Étudiant, 249,99 dollars pour Famille et Petite Entreprise. Les prix français ne sont pas encore connus, mais il semble que le tarif d’entrée n’ait pas changé. En revanche, la version Famille et Petite Entreprise est actuellement vendue 299 euros. Il pourrait donc s’agir d’une baisse.

Rappelons qu’Office 2021 n’apporte rien aux abonnés Office/Microsoft 365. La licence perpétuelle récupère les nouveautés sorties jusqu’ici, mais les mises à jour ne contiendront aucune fonction, que des corrections.

Pour les utilisateurs d’une ancienne version, les changements sont néanmoins nombreux : interfaces remaniées, renforcement du travail collaboratif, arrivée de XLOOKUP et des Dynamic Arrays dans Excel, diaporama avec narration dans PowerPoint, support du format OpenDocument 1.3, recherche plus rapide, support des puces M1 pour la version Mac…