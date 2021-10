Première préversion publique pour Visual Studio 2022 Mac

La nouvelle mouture de l’environnement de développement avait été annoncée en avril. Microsoft avait promis que cette version 2022 de l’IDE pour Mac serait plus rapide, plus stable et plus en phase avec le genre d’expérience native macOS que les utilisateurs étaient en droit d’attendre.

L’éditeur confirme que l’interface est en cours de réécriture afin d’être entièrement native, avec des gains en réactivité, intégration et support des technologies d’assistance propres à macOS, comme VoiceOver. Microsoft insiste : cette version 2022 est plus rapide et plus fiable. Certains bugs présents depuis longtemps sont corrigés et les cas de plantages sont réduits.

Parmi les autres améliorations, citons la fenêtre Git plus en phase avec la version Windows, la compatibilité avec .NET 6 et C#10 ou encore la prise en charge prochaine de MAUI (Multi-platform App UI).

En revanche, pas de version Apple Silicon pour le moment. Jordan Matthiesen, l’un des principaux développeurs de Visual Studio for Mac, a indiqué sur Twitter que le travail était en cours, sans plus de précisions.