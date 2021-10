Raja Koduri de passage à Paris

Intel tente de sensibiliser l'Europe a sa nouvelle stratégie IDM 2.0 depuis quelques mois, évoquant la construction prochaine d'une usine sur le continent pour limiter sa dépendance à l'approvisionnement « extérieur ». Le pays où le site sera installé n'a pas encore été dévoilé, l'entreprise cherchant des subventions et à ne froisser personne. On devrait en savoir plus d'ici la fin de l'année.

Le géant américain des processeurs a d'autres sujets à « pousser ». Après Pat Gelsinger fin juin, c'est au tour de Raja Koduri de faire sa « tournée » en Europe. Il dit venir visiter les acteurs du HPC, en commençant par la France, un secteur où nous sommes actifs.

L'Europe dispose d'ailleurs de nombreux programmes de recherche et de supercalculateurs. Elle travaille même à travers SiPearl à la création d'un processeur ARM devant répondre à ses besoins et servir de base à un écosystème d'accélérateurs.

De son côté, Koduri va sans doute évoquer Ponte Vecchio avec les gros acteurs locaux déjà clients d'Intel et faire le point sur les projets à venir après les annonces récentes.

Aucun détail n'a été donné quant aux entreprises qui seront visitées.