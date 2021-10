Groupama quitte Orange Bank, qui dit vouloir accélérer

En mars dernier, on apprenait que le service bancaire, toujours déficitaire 4 ans après sa création, pouvait être à vendre. Le groupe avait rapidement démenti et cherché à rassurer, évoquant un projet toujours stratégique, avec une rentabilité attendue pour 2024.

Aujourd'hui, Groupama confirme son départ du projet. Orange rachète ses parts (21,7 %) dans le cadre d'une « augmentation de capital de 230 millions d’euros [qui] permettra d’accélérer les chantiers de croissance prévue dans le plan stratégique de la banque ».

Elle est présentée comme dans le « Top 5 » du secteur en France avec 800 000 clients cumulés en comptant l'Espagne pour l'activité bancaire. Autant pour l'activité d'assurance.

La croissance serait au rendez-vous, clame l'équipe, qui se veut positive vis-à-vis de la situation : « Ce succès se poursuit encore avec plus de 40 000 nouveaux clients par mois et une production de crédit qui dépassera 1 milliard d’euros à la fin de cette année. De plus, alors que les néo-banques restent largement sur un modèle d’offre gratuite, plus de 90% des nouveaux clients d’Orange Bank en France souscrivent une offre payante ».

Pour rappel, comme ailleurs, 130 euros sont offerts pour toute nouvelle souscription, dont 50 euros à l'achat d'un mobile Orange. L'entreprise ne communique pas de données sur le taux d'usage de ses services par les clients. Encore récemment, 10 % de remise étaient accordés dans les boutiques et sur le site d'Orange via la carte Premium (5 % de cashback habituellement).

Le groupe y voit « la réussite de la stratégie de convergence entre les services télécoms et financiers menée depuis le départ ». Elle évoque une hausse du produit net bancaire (PNB) de 57 % au premier semestre par rapport à celui de 2020 et une réduction des coûts de gestion par client de 35 % depuis 2018 devant permettre de réduire les pertes.

Sur Twitter, Stéphane Richard et le patron d'Orange Bank, Paul de Leusse, promettent de répondre à des questions « cash » ce 4 octobre, mais elles sont peu nombreuses. Une nouvelle campagne de communication axée sur la simplicité est aussi lancée.

« Groupama restera un partenaire commercial majeur en prolongeant jusqu’à 2028 l’exclusivité accordée à Orange Bank sur la banque au quotidien et le crédit consommation » précise le communiqué.