Linux Mint 20.3 se nommera Una et sera disponible à Noël

La prochaine version de la distribution sera disponible à la fin de l’année. Una – c’est son nom – restera basée sur Ubuntu 20.04 (Mint ne s’appuie que sur les versions LTS) et le noyau Linux 5.4. En revanche, la nouvelle LMDE (Linux Mint Debian Edition) sera basée sur Debian 11.

Les modifications prévues sont surtout visuelles ou en rapport avec l’ergonomie. Les barres de titre et leurs boutons seront un peu plus larges, et les fenêtres auront des coins arrondis. La couleur d’accentuation disparaît de certaines zones, remplacée par du gris. Un paquet sera proposé avec les anciens thèmes.

Plusieurs applications afficheront en outre un thème sombre par défaut : Hypnotix, Celluloid, GNOME Terminal, Pix et XViewer.

C’est peu, mais le développement de la version commence à peine. L’équipe aura probablement d’autres détails à partir, mais Mint 20.3 restera une révision assez mineure. Le vrai changement viendra avec la sortie d’Ubuntu 22.04 au printemps.

Le site officiel de la distribution fait peau neuve de son côté. Pas question cette fois de gris : le vert y est omniprésent.