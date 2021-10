Maintenance en cours sur Bloctel, nouveaux tarifs pour les professionnels

« À compter du 1er octobre 2021, le service Bloctel change d’exploitant ». Voilà ce qu’annonce avec un degré minimal de détail le site officiel de la liste d’opposition.

On sait que ces travaux vont impliquer « une opération de maintenance du site de quelques jours actuellement en cours » durant lesquels tout sera « mis en œuvre pour assurer la continuité du service », mais le site ne dit rien des conséquences en cas d’interruption technique.

Ce week-end, au Journal officiel, ont aussi été publiés les tarifs et montants des abonnements facturés par l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Ces tarifs s’appliquent pour les prestataires ayant l’obligation d’utiliser la liste Bloctel.

Cette grille s’applique plus précisément « aux professionnels non-revendeurs, qui utilisent le service fourni pour leur propre compte, et aux professionnels revendeurs qui utilisent le service en agissant pour le compte d'autres professionnels et non pour leur propre compte ».

Les tarifs vont de 2 210 euros à 16 000 euros, selon le statut, avec des majorations prévues selon les quantités de numéros concernés.

Cette liste d'opposition au démarchage téléphonique repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel « dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné (...) pour une durée maximale de cinq ans » précise le Code de la consommation.

Pour financer cet organisme, une redevance est versée par les professionnels à cet organisme, dont le montant est fixé par arrêté.