Une consultation citoyenne en ligne pour comprendre l'abstention aux élections

Organisée par la mission d’information visant à identifier les ressorts de l’abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale, elle doit permettre de « comprendre les motivations des abstentionnistes, et de faire émerger des réponses pour améliorer la participation électorale ».

Elle comporte 25 questions dont quatre ouvertes, le temps de réponse est estimé à 10 minutes. Il n'est pas nécessaire de déclarer son identité pour participer, des questions étant néanmoins posées dans la dernière partie « mieux connaître les répondants » (âge, sexe, zone géographique, catégorie-socioprofessionnelle, etc.).

« À l'issue de la consultation citoyenne, au moment de la publication du rapport, l’intégralité des réponses anonymisées seront publiées sur la plateforme open data de l’Assemblée nationale dans un format ouvert et librement réutilisable » et donc exploitable par ceux qui voudraient s'en servir pour analyser les résultats pour d'éventuelles études et analyses.

Reste désormais à toucher les habitués de l'abstention, ce qui ne sera pas forcément chose aisée. Mais on peut néanmoins saluer la mise en place d'une telle initiative.