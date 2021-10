NVIDIA annonce que son partenariat avec l'éditeur s'étend puisque son service de cloud gaming gagne l'accès à Battlefield 1 Revolution, Mirror's Edge Catalyst, Unravel Two et Dragon Age : Inquisition en plus d'Apex Legends.

GeForce Now compte désormais 12 millions d'utilisateurs dans 70 pays à travers 30 datacenters. On attend par contre toujours le passage aux GeForce RTX de série 30 (Ampere), ce qui ne devrait sans doute plus tarder.