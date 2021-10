SiPearl s'installe à Grenoble

Déjà présente à Maisons-Laffitte, Duisbourg, Barcelone, et Sophia Antipolis, la société française – en charge de la création et de la production d'un processeur européen – vient d'ouvrir un bureau dans le « cœur de la Silicon Valley européenne ». On y retrouve Soitec, STMicroelectronics ou encore le LETI.

« Nous nous rapprochons ainsi de plusieurs de nos partenaires du consortium European Processor Initiative. Mais surtout, nous accélérons notre stratégie de recrutement en allant chercher les experts en technologies semi-conducteurs et calcul haute performance là où ils se trouvent » précise l'entreprise qui dit recruter 10 ingénieurs par mois.

D'ailleurs « des postes d’ingénieurs seniors et juniors spécialisés en conception de microprocesseurs (conception numérique, vérification, layout, DFT, notamment) ainsi que des postes d’ingénieurs process et production sont à pourvoir sur ce site ».