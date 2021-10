Slack : des problèmes de connexion liés au DNS depuis hier soir

Depuis hier soir, une partie des utilisateurs rencontrent des difficultés à se connecter. Le problème n’est pas systématique et Slack a rapidement communiqué pour désigner le coupable : DNS.

Des changements ont été faits, mais il faut attendre malheureusement que la propagation se fasse, ce qui n’est pas encore le cas partout. Ce matin, vers 9h00, la société indiquait que moins de 1 % de ses utilisateurs étaient touchés.

Pour les personnes pressées, elle recommande un changement de DNS côté client, par exemple en basculant temporairement sur ceux de Google (8.8.8.8 et 8.8.4.4). On peut également citer ceux de Cloudflare (1.1.1.1 et 1.0.0.1).