Microsoft 365 : les nouveautés déployées en septembre

Microsoft fait un rappel des nouveautés apparues dans sa gamme 365 au cours du dernier mois. Rien de révolutionnaire, mais un flux continu d’améliorations à suivre, puisque la deuxième partie d’Ignite aura lieu le mois prochain.

L’un des apports les plus bienvenus est l’arrivée de 27 nouvelles langues dans les fonctions de traduction et de transcription en temps réel, parmi lesquelles l’allemand, le portugais brésilien, le japonais et l’hindi.

Les utilisateurs de Yammer ont reçu pour leur part une intégration avec Viva Topics, pour renforcer tout ce qui touche au partage des connaissances et à la gestion des informations. Toutes les fonctions Viva Topics sont accessibles, y compris les cartes Topic.

Word, Excel et PowerPoint permettent maintenant d’éditer en collaboration des documents chiffrés étiquetés comme sensibles, quand ces protections ont été mises en place via Microsoft Information Protection (MIP). Cette capacité n’était jusqu’ici disponible que pour les versions web. Attention, il faut que les personnes concernées disposent des toutes dernières versions des logiciels sous Windows ou macOS pour en profiter.

La version web de Visio a de son côté reçu de grosses améliorations sur la gestion des couleurs. Une palette complète est ainsi disponible pour tous les objets dans les diagrammes, et des options « Couleurs récentes » et « Plus de couleurs » ont fait leur apparition. Les couleurs peuvent être sélectionnées à la souris ou via leurs valeurs RGB ou HEX.

Enfin, Endpoint Manager s’est doté de quelques nouveautés, dont un nouvel indicateur pour gérer d’anciennes versions de Windows, la prise en charge d’iOS 15, et celle de macOS 12, imminente. Objectif, supporter les nouvelles plateformes d’Apple dès leur sortie.