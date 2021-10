Emmanuel Macron lance la commission Bronner contre le complotisme et les fake news

Cette commission sera chargée d'ici la mi-décembre, de « dévoiler une série de propositions concrètes dans les champs de l'éducation, de la régulation, de la lutte contre les diffuseurs de haine et de la désinformation ». Elle aura pour tâche notamment de « proposer de nouveaux espaces communs de la démocratie, de la citoyenneté, du collectif qui puissent trouver leur place dans le monde numérique, donner du sens à des citoyens isolés ».

Autre tâche, « formuler des propositions dans les champs de l’éducation, de la prévention, de la régulation, et de la judiciarisation des entrepreneurs de haine afin de libérer la société des bulles qui enferment une partie de nos concitoyens et nourrissent les extrémismes, la haine, la violence, les dérives sectaires et les obscurantismes ». Et ce à quelques mois des présidentielles de 2022.

Dans ses rangs, Gérald Bronner, professeur de sociologie à l’Université de Paris, membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie des technologies, de l'Institut universitaire de France, Roland Cayrol (politologue), Annette Wieviorka (historienne spécialiste de la Shoah de l'histoire des Juifs au XXe siècle) ou encore Aude Favre (journaliste web).

Cette dernière avait cosigné le documentaire diffusé par Complément d’Enquête sur les « fake news ». Sujet où elle a épinglé Tipeeee, plateforme de financement participatif qui a hébergé notamment le documentaire Hold Up, mais sans se plonger dans le bain du statut de l’hébergeur, rappelé par Michaël Goldman.