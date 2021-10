Fairphone 4 : « plus durable », 5G, garantie de cinq ans… en route vers Android 15 ?

Le fabricant explique que son nouveau smartphone est « neutre en termes de déchets électroniques, il contient des matériaux provenant de sources équitables et met au défi l'industrie électronique d'adopter une approche plus responsable ».

Pour son quatrième téléphone, « Fairphone a étendu sa liste de matériaux équitables, en ajoutant six nouveaux matériaux, et se concentre désormais sur 14 matériaux clés provenant de sources durables plus équitables […] Il s'agit notamment de l'or certifié Fairtrade, de l'aluminium provenant de fournisseurs certifiés par la norme de performance de l'Initiative pour la gestion responsable de l'aluminium (ASI), du tungstène équitable du Rwanda ainsi que de l'étain recyclé, des minéraux de terres rares et des plastiques ».

Le constructeur s’engage aussi sur la partie logicielle : « l'assistance logicielle est garantie jusqu'à fin 2025 et comprend les mises à niveau vers Android 12 et Android 13, mais la société a pour objectif de l'étendre encore jusqu'à atteindre fin 2027, avec des mises à niveau vers Android 14 et Android 15 malgré l'expiration de l'assistance du fournisseur de puces ».

Côté caractéristiques techniques, on retrouve un SoC Snapdragon 750G avec 6/8 Go de mémoire et 128/256 Go de stockage. L’écran de 6,3" est en Full HD+, la batterie affiche 3 905 mAh, deux capteurs optiques sont présents à l’arrière, de l’USB Type-C est présent (pas de jack)… Tous les détails se trouvent par là.

Il est proposé en précommande à partir de 579 euros (sur le site du fabricant et chez Orange) et sera disponible le 25 octobre.