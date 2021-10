Après le Cloud de confiance français, des géants américains vantent leurs Trusted Cloud Principles

Fin mai, le gouvernement dévoilait sa nouvelle doctrine en matière d'hébergement dans les nuages, favorisant les acteurs européens répondant à la qualification SecNumCloud. Une subtilité néanmoins : ils peuvent s'associer à des acteurs étrangers. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait Capgemini et Orange avec Microsoft pour créer Bleu.

Car les géants américains ont senti le vent tourner il y a longtemps sur le terrain de la souveraineté, ce qui explique leur agilité face à de telles situations, ou à la création de Gaia-X. Certains viennent d'ailleurs de publier leurs « Trusted Cloud Principles » (principes pour un cloud de confiance), un nom qui ne manque pas d'ironie.

Ils y vantent une approche où les gouvernements ne tenteraient pas d'accéder à des données dans le cloud sous couvert de lois qui ne sont pas en accord avec la protection des droits de l'homme ou les lois d'autres pays.

Ils reconnaissent donc une série de principes allant dans ce sens et disent soutenir des lois favorisant des processus transparents d'accès aux données, en accord avec les textes internationaux et des pays voulant protéger les données de leurs concitoyens.

On y retrouve Amazon, Cisco, Google, IBM, Microsoft mais aussi Atlassian, Salesforce (Slack) et SAP. Des sociétés pour bonne partie américaines, donc soumises au Cloud Act et autres lois extra-territoriales américaines, et à l'origine du renforcement des initiatives souveraines dans de nombreux pays, notamment en Europe.

Des lois qui s'appliquent d'ailleurs quels que soient les principes vantés par tel ou tel.