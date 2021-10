Emmanuel Gabla de l’Arcep devient un des vice-présidents du Berec

Les élections de cet organe qui regroupe les régulateurs européens se sont déroulées jeudi à Dubrovnik (Croatie). Annemarie Sipkes (directrice au sein du régulateur néerlandais ACM) en est la présidente.

Quatre autres vice-présidents sont aussi de la partie : Michel Van Bellinghen (président du Conseil du régulateur belge et président du Berec en 2021), Konstantinos Masselos (président du régulateur grec et président du Berec en 2023), Klaus Steinmaurer (directeur général pour les télécoms et postes du régulateur autrichien) et Pål Wien Espen (directeur général du régulateur norvégien).

En plus de la vice-présidence, des représentants de l’Arcep co-président deux groupes de travail : Chiara Caccinelli celui du groupe relatif aux analyses de marché et enjeux économiques, tandis que Sandrine Elmi Hersi est à l’environnement.

Pour rappel, la France avait présidé le Berec en 2016, et avait déjà assuré la vice-présidence en 2018.