Astro, le nouveau petit robot domestique d'Amazon, serait-il « très défectueux » ?

Le système de reconnaissance des personnes du nouveau robot domestique Astro d'Amazon serait « très défectueux », selon deux sources ayant travaillé sur le projet, déplore MotherBoard.

Lorsqu'une personne achète le robot à 999 dollars, elle est en effet invitée à enregistrer son visage et sa voix, ainsi que ceux de toute autre susceptible de l'utiliser dans une maison. Astro est aussi censé apprendre au fil du temps : il doit suivre ce que font les humains, où ils vont et où ils sont susceptibles de se rassembler.

Si le robot détecte une situation inhabituelle, comme une personne qu'il ne reconnaît pas, ou un son comme un bris de verre ou une alarme incendie, il enquêtera plus avant, notamment en suivant une personne non identifiée dans la maison.

Pour autant, une source ayant travaillé sur le projet estime qu'« Astro est terrible et se jettera presque certainement dans un escalier si l'occasion se présente. La détection de personne n'est au mieux pas fiable, ce qui rend la proposition de sécurité à domicile risible ».

La source a également indiqué que les capacités de reconnaissance faciale d'Astro fonctionnent mal. Préoccupant pour un appareil conçu principalement pour suivre les gens et identifier les inconnus.

Kristy Schmidt, responsable des relations publiques pour les appareils et services chez Amazon, a déclaré à Motherboard dans un e-mail : « en plus de consulter plusieurs chercheurs Amazon spécialisés dans la vision par ordinateur, nous avons également consulté un expert externe en biais algorithmique, Ayanna Howard, doyenne du Ohio State University College of Engineering, pour passer en revue les mesures que nous avons prises pour améliorer l'équité de cette fonctionnalité ». Précisément ce qu'Amazon a déclaré dans un article de blog discutant de la fonctionnalité d'identification visuelle de l'entreprise.

« Astro a subi des tests rigoureux sur la qualité et la sécurité, y compris des dizaines de milliers d'heures de tests avec des participants bêta. Cela comprend des tests complets sur le système de sécurité avancé d'Astro, qui est conçu pour éviter les objets, détecter les escaliers et arrêter l'appareil où et quand cela est nécessaire », a ajouté Schmidt dans un e-mail.