Eutelsat rejette à l’unanimité une « proposition non sollicitée » de rachat de Patrick Drahi

Dans un communiqué, l’opérateur confirme « avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société ».

Il ajoute que ses organes de gouvernance « ont décidé à l'unanimité de ne pas engager de discussions sur la base des termes de cette proposition ».

Une manière de laisser la porte ouverte à d’autres « termes » ? Ce n’est pas précisé et Eutelsat s’est pour le moment refusé à tout commentaire. Selon Reuters (via La Tribune), les discussions seraient toujours en cours.

Pour rappel, au début du mois la société confirmait sa « prise de participation au capital de OneWeb pour un montant de 550 millions de dollars ».