Virgin Galactic : feu vert de la FAA pour le retour en vol

En juillet, Richard Branson ouvrait le bal des riches touristes de l’espace. Il est monté à plus de 53 miles d’altitude (86 km) pendant quelques minutes, une limite considérée par certains comme celle de l’espace (d’autres estiment que c’est 100 km).

Le milliardaire et ses trois coéquipiers sont revenus sur la terre ferme sains et saufs, mais le voyage a été plus mouvementé que prévu. Un porte-parole de Virgin Galactic confirmait notamment que, durant 1min40, le vaisseau était hors de son périmètre de vol. Il ajoutait que la FAA n’avait pas été informée.

Elle a ouvert une enquête dans la foulée, clouant au sol Virgin Galactic. Elle est désormais terminée et la société peut reprendre les vols, comme l’indique The Verge. La société doit par contre changer la manière dont elle « communique avec la FAA pendant les opérations aériennes pour assurer la sécurité du public ». D’autres ajustements sont au programme.

Le prochain vol – Unity 23 pour le compte de l’Air Force italienne – a déjà été décalé à cause d’un « défaut de fabrication potentiel dans un composant du système d'actionnement des commandes » développé par un tiers.

Le retour en vol n’était pas prévu avant mi-octobre. Le feu vert de la FAA permet de rester sur ce calendrier. Virgin Galactic n’a pour le moment pas donné de nouvelle date pour Unity 23.