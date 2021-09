Windows 11 : le Microsoft Store distribuera les boutiques d’Epic Games et Amazon

Dans un mouvement d’ouverture sans doute destiné à bien insister sur la différence qui peut exister avec Apple, Microsoft annonce plusieurs apports majeurs pour sa boutique, complètement remaniée dans Windows 11.

Le Microsoft Store veut être le lieu unique de téléchargement pour équiper sa machine en applications. Les développeurs peuvent y proposer leurs créations en Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java et Progressive Web Apps, le Store ne faisant aucune différence.

Microsoft indique que la préversion de Windows 11 a vu l’inscription de centaines d’éditeurs pour profiter des nouvelles capacités de la boutique. Discord, Zoom, KakaoTalk, Luminar AI, Music Maker, VLC, TeamViewer, Adobe Acrobat Reader DC, LibreOffice ou encore les propres applications Microsoft (PowerToys, Visual Studio Code, Visual Studio Community…) sont déjà là.

Cette ouverture se fait également sur deux autres volets. Premièrement envers les autres boutiques : l’Epic Games Store et l’Amazon Store seront distribués sur le Microsoft Store.

Depuis la boutique de Windows 11, on pourra récupérer le client Epic. Pour Amazon, cela concerne les applications Android, dont le support doit arriver « bientôt » en préversion, après la commercialisation du système.

Il ne s’agit donc pas de récupérer directement les jeux et applications de ces boutiques depuis le Microsoft Store, mais d’une facilité. Comme pour tout le reste, Microsoft semble tenir à ce que l’on passe par sa boutique plutôt que de se rendre sur un site pour télécharger un exécutable.

Deuxièmement, l’éditeur avait annoncé en juin une ouverture vers les navigateurs. Comprendre qu’il est enfin possible pour un éditeur de proposer un autre moteur de rendu, les règles du Store ayant imposé jusqu’ici l’utilisation d’Edge via sa WebView. Conséquence, Opera et Yandex Browser sont montés à bord. On ne sait pas encore si les autres sont intéressés.