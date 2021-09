Cloud : Sewan rachète Ikoula

Sewan est un opérateur et un hébergeur comprenant 700 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 150 millions selon ce communiqué. Le rachat d’Ikoula va lui permettre « de renforcer son expertise Cloud et de diversifier sa gamme de produits dédiés à l’hébergement ». C’est la 8e acquisition depuis la création de Sewan en 2007.

De son côté, Ikoula « compte plus de 6 600 clients répartis dans 60 pays pour un chiffre d’affaires 2020 de 8 millions d’euros ». Cette entreprise emploie « une soixantaine de collaborateurs experts » et possède ses propres datacenters situés en France, à Reims et Eppes.

Alexis de Goriainoff, CEO de Sewan, affirme accueillir l’ensemble des collaborateurs Ikoula au sein de l’aventure Sewan ». Des détails sur les synergies attendues sont disponibles par ici. Le montant de la transaction n’est pas précisé.