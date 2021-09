« Fake news santé » : l’Inserm publie un livre pour « une information scientifique rigoureuse et crédible »

« Jeûner serait bon pour lutter contre le cancer, les stérilets rendraient stériles ou encore le VIH serait transmis par les piqûres de moustiques : dans le domaine de la santé, les fausses informations ont toujours existé », rappelle l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Ces dernières années, les réseaux sociaux ont servi de caisse de résonance à certaines théories… et la crise sanitaire de la Covid-19 n’a rien arrangé. Avec les éditions Cherche midi, l’Inserm décline son label Canal Détox en livre.

« À travers une approche didactique et thématique, le recueil décortique près de 80 fausses informations en santé. Covid bien entendu, mais aussi alimentation, cancer, santé mentale, VIH… de nombreuses idées reçues sont battues en brèche, en s’appuyant sur les données scientifiques les plus récentes et sur l’expertise des chercheurs et chercheuses de l’Inserm ».

Il sera disponible dans les librairies à partir de demain. Amazon le propose à 14 euros en version brochée et 8,99 euros au format Kindle.