Facebook met en pause le développement d’Instagram Kids, certains demandent l’annulation de ce projet

Le réseau social est actuellement sous le feu des critiques, notamment accusé de « causer du mal aux adolescentes ». Facebook a publié plusieurs billets de blog pour se défendre, sans convaincre outre mesure.

C’est dans ce contexte tendu que l’application Instagram Kids pour les moins de 13 ans (dans la lignée de Messenger Kids) est développée.

Changement de plan, la société annonce « faire une pause », même si elle continue de penser que « créer "Instagram Kids" est la bonne chose à faire » : « La réalité est que les enfants sont déjà en ligne, et nous croyons que le développement d’expériences adaptées à leur âge conçues spécifiquement pour eux est bien meilleur pour les parents que là où nous sommes aujourd’hui ».

« Nous profiterons de ce temps supplémentaire pour travailler avec les parents, les experts et les décideurs politiques afin de démontrer la valeur et la nécessité de ce produit ». Le développement des outils de contrôle parental continue en revanche.

Certains politiciens d’ailleurs n’ont pas attendu pour répondre. The Verge rapporte que les démocrates à la Chambre et au Sénat américains qualifient cette décision d'« insuffisante ». Le ton est ferme : « Facebook a complètement perdu le bénéfice du doute en matière de protection des jeunes en ligne et doit abandonner complètement ce projet ».