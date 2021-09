Facebook : 50 millions de dollars pour construire son métaverse de manière « responsable »

Le métaverse, ce fantasme de la Silicon Valley, est l’un des plus gros objectifs de Facebook. Voilà pourquoi la firme investit notamment dans des solutions de réalité augmentée/virtuelle pour entreprises. Les employés peuvent participer à des réunions depuis chez eux avec un sentiment plus ou moins prononcé d’immersion.

C’est le concept exploré, par exemple, par Steven Spielberg dans Ready Player One : un monde virtuel dans lequel on peut pratiquer de nombreuses formes d’activités sans quitter son salon.

En juillet, Facebook annonçait la constitution d’une équipe dédiée à son développement. Mark Zuckerberg n’hésitait alors plus à parler de « Graal des interactions sociales ». Désormais, l’entreprise annonce un investissement de 50 millions de dollars pour que cette conception soit « responsable ».

Ce « XR Programs and Research Fund » servira à alimenter des « programmes » et de la « recherche externe » pendant deux ans. Des organisations comme Women in Immersive Tech, Africa No Filter, Electric South ou l’Organization of American States sont annoncées. Des recherches externes indépendantes seront menées également par les universités de Hong Kong et Singapour.