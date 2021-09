Solaari propose un configurateur pour son sabre laser

La marque du groupe LDLC permet désormais à ses futurs clients de mixer les différents designs et coloris proposés. « 16 384 combinaisons sont possibles ».

Premier point : la poignée. « Outre le design et la couleur, cette partie est déterminante pour le grip du sabre (4 manches de 4 coloris) ». Au niveau de l’électronique ensuite : « il est possible de choisir entre deux gammes ELITE et PRIME, chacune ayant des caractéristiques propres (choix dans les couleurs de la lame, son, streaming audio) ».

Les autres choix concernent la garde et le pommeau, avec quatre possibilités à chaque fois. Enfin, deux longueurs de lames sont proposées.

Le sabre est pour rappel proposé à partir de 219 euros dans la boutique en ligne pour les modèles standards. Pour les versions personnalisées, cela dépendra du choix des composants. Le tarif se met à jour en fonction des éléments de votre sabre, vous pouvez ainsi visualiser en direct l’incidence de vos choix sur le prix final.