La CIA avait envisagé d'enlever, voire d'assassiner, Julian Assange

Une enquête de l'équipe d'investigation de Yahoo News, basée sur plus de 30 témoignages d'anciens officiels américains, révèle que la CIA avait envisagé de kidnapper, et même assassiner, Julian Assange.

La publication de documents de la CIA consacrés à ses logiciels d'espionnage (nom de code « Vault 7 ») avait amené son directeur, Mike Pompeo, à qualifier Wikileaks de « service de renseignement non-étatique hostile ». « Nous avons tous convenu que WikiLeaks devait être traité en conséquence », explique un ancien haut responsable de la CIA : « Après Vault 7, Pompeo et [la directrice adjointe de la CIA Gina] Haspel voulaient se venger d'Assange ». Leurs agents, dans le monde entier, furent invités à prioriser la collecte sur l'organisation.

L'enquête de Yahoo révèle ainsi des tensions entre la CIA, le FBI et le ministère de la Justice, qui s'opposaient sur le fait de poursuivre Julian Assange, de l'enlever voire de l'assassiner, ainsi que « d'autres membres de WikiLeaks basés en Europe qui avaient accès aux documents de Vault 7 », selon trois anciens responsables.

L'intrigue autour d'une évasion potentielle d'Assange a également déclenché une « course folle entre les services d'espionnage rivaux à Londres », écrit Yahoo. Des services américains, britanniques et russes, entre autres, avaient posté des agents infiltrés autour de l'ambassade équatorienne. Dans le cas des Russes, pour faciliter une évasion. Pour les services américains et alliés, pour la bloquer.

« C'était plus que comique », a déclaré un ancien haut fonctionnaire : « c'était au point que chaque être humain dans un rayon de trois pâtés de maisons travaillait pour l'un des services de renseignement – ​​qu'il s'agisse de balayeurs de rue, de policiers ou de gardes de sécurité. »

Finalement, les États-Unis et le Royaume-Uni ont élaboré un « plan conjoint » pour empêcher Assange de s'enfuir et de donner à Vladimir Poutine le genre de coup d'éclat dont il avait bénéficié lorsque Snowden avait trouvé asile en Russie en 2013.

En fin de compte, les discussions sur l'assassinat n'ont abouti à rien, ont déclaré d'anciens responsables. L'idée de tuer Assange « n'a pas eu de succès sérieux », a déclaré un ancien haut responsable de la CIA. « C'était une chose folle qui nous a fait perdre notre temps. Nous ne devrions jamais agir par désir de vengeance. »

Pour autant, la volonté de se venger a permis à la CIA d'aller jusqu'à l'espionner dans les toilettes pour femmes de l'ambassade d'Équateur où il avait trouvé refuge et à la Justice américaine de réclamer son extradition. Ce que la Justice britannique a pour l'instant refusé, au vu des problèmes de santé mentale de Julian Assange, et des risques de suicide afférents.

« J'espère et je m'attends à ce que les tribunaux britanniques prennent en compte ces informations et que cela renforcera encore sa décision de ne pas extrader vers les États-Unis », a déclaré Barry Pollack, l'avocat américain d'Assange.