Une chaire « IA et sécurité » entre la Gendarmerie nationale et l’ISEP

Le ministère de l’Intérieur explique qu’elle a « vocation à organiser leurs échanges de manière permanente, d'associer leurs initiatives et leurs moyens pour harmoniser et intensifier les actions conjointes, en matière d’enseignement, de recherche et d’innovation ».

L’ISEP est une école privée d’ingénieurs du numérique, dont un des parcours « phares » est celui « des réseaux et sécurité numérique ». Elle propose aussi un « mastère spécialisé en cybersécurité est proposé en formation continue ».

La création de cette chaire permettra donc « à l’Isep de partager de nombreux points d’intérêt et de valeurs avec la gendarmerie nationale. Un travail en commun sur des problématiques de cybersécurité au service du citoyen sera mené », explique le communiqué.

« Les compétences des enseignants chercheurs de l’Isep en matière de traitement des données et d’intelligence artificielle seront croisées avec celles des cadres scientifiques et techniques de la gendarmerie. Des élèves ingénieurs feront leurs projets ou leur apprentissage au sein de la gendarmerie, des diplômés la rejoindront pour y mettre leurs compétences à profit ».