Paint.NET 4.3 passe à .NET 5.0, grosses améliorations de performances à la clé

La petite application bien-aimée propose depuis quelques jours une nouvelle mouture. Si le numéro de version n’est guère impressionnant, les améliorations techniques sont majeures.

La plus importante est le passage à NET 5.0, entraînant de meilleures performances pour de multiples opérations. C’est notamment vrai pour tout ce qui touche à la compilation de code JIT et à l’utilisation des instructions SIMD (SSE2/3/4.1 et AVX2sur les processeurs x64 par exemple).

Selon l’auteur, Rick Brewster, tout est plus rapide : les performances générales, le temps d’installation et de mise à jour, le chargement des plug-ins, l’application des effets, des outils comme la baguette magique et le seau de peinture, etc.

Pour la première fois, Paint.NET est également compilé pour ARM64 et peut donc être utilisé nativement sur des appareils comme la Surface X, avec les gains de performances que l’on imagine. Les instructions AdvSIMD sont prises en charge.

Toujours au sujet de .NET, le changement de version permet à l’application d’être « self-contained » : elle n’a plus besoin d’installer .NET pour fonctionner. Brewster ajoute qu’avec l’arrivée de .NET 6.0 en novembre, l’application transitera vers la nouvelle version peu de temps après, avec une nouvelle passe d’optimisations.

En outre, des Zip portables (x86 et x64) sont enfin proposés, permettant une utilisation sans installation. En revanche, l’application ne se met pas à jour automatiquement dans ce mode.