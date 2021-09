Netflix TUDUM : revivez la conférence, avec des bandes-annonces à foison

La plateforme de streaming organisait ce week-end un « événement mondial dédié aux fans », avec des dizaines de bandes-annonces mises en ligne pour l’occasion.

Durant plus de 3h, ce sont « des dizaines de stars et créateurs Netflix des quatre coins du globe qui [présentaient] des annonces, des images inédites, des contenus exclusifs… et plein d’autres surprises ».

Parmi les annonces, il y avait des séries à succès comme Stranger Things, La Chronique des Bridgerton, The Witcher, La casa de papel et Cobra Kai. Du côté des blockbusters, on retrouve Red Notice, Don't Look Up : Déni cosmique, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard, etc.

La conférence complète (plus de 3h) est disponible par ici, avec une chronologie de la liste des intervenants et des contenus dans le descriptif. Toutes les bandes-annonces et teasers se trouvent sur le compte YouTube de la plateforme.